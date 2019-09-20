"أبو جلابية" يفضح الإرهابية.. الإخوان يفبركون فيديوهات تظاهرات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح فبركة الإخوان لمشاهد لمظاهرات مفبركة، يظهر رجل يرتدى جلابيه ويحمل الهاتف المحمول ويصور، ويظهر في السويس والاسكندرية في توقيت واحد بمشهد واحد.



وتحاول القنوات التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية، الترويج لوجود تظاهرات بشوارع وميادين مصر، من خلال فبركة فيديوهات وصور لأحداث وهمية لم تحدث.