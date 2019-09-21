علا غانم: ريم البارودى أكثر أصدقائى فى "السبع بنات"

قالت الفنانة المصرية "علا غانم ": إن "الفنانة ريم البارودي هي أكثر أصدقائي في مسلسل السبع بنات".



وأضافت، خلال حوارها في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد: "إن الصداقة في الوسط الفني تحدث أثناء العمل الفني، مشيرة إلى أن أغلب صداقات الوسط الفني هي "صداقة عمل ".



وأوضحت أن "الفندق" سيكون هو عملها السينمائي القادم، لافتة إلى أن العمل سيضم كل من: محمد نجاتي، وأحمد كرارة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد بدير، ومروة، وتم الانتهاء من العمل الفني، لافتة إلى أنه سيتم طرحه بعد شم النسيم.



وبسؤالها عن مدى رضاها وعن كونها شعرت بالندم على عمل فني من أعمالها السابقة، قالت: "لا أندم على حاجة عملتها، لكني أتعلم من أخطائي".