شريهان أبوالحسن تتألق بإطلالة خاصة فى مهرجان الجونة السينمائى

ظهرت الإعلامية شريهان أبوالحسن بإطلالة خاصة وظهور اتسم بالتميز والأناقة أثناء مرورها على الريد كاربت "السجادة الحمراء" فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى بصحبة زوجها الإعلامى الكبير خالد صلاح الذى حرص على الحضور ضمن كوكبة من كبار الصحفيين والإعلاميين والمهتمين بصناعة السينما.

شريهان قدمت تغطية تليفزيونية خاصة للدورة الثالثة للمهرجان على فضائية "ON E" وأوضحت خلالها أن المهرجان يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية"، منذ لحظة انطلاقه، حيث إن فكرة السينما من أجل الإنسانية ليس مقصودا بها فقط الأفلام الوثائقية التى تحكى قصصاً حقيقية، لكن أيضاً كل رابط إنسانى تخلقه السينما بين الناس مهما كانوا مختلفين فالسينما تربط ما بينهم وتقربهم.

وقد تميزت التغطية التليفزيونية التى قدمتها شريهان أنها اتسمت بالاحترافية والمهنية خاصة فى القائها الضوء على أدق تفاصيل الدورة الثالثة من المهرجان، موضحة أن المهرجان يحتفل بمرور 100 عام على ميلاد إحسان عبدالقدوس الذى قدم للسينما المصرية والعربية أكثر من 40 عملاً فى السينما المصرية، بالإضافة إلى تكريم اثنين من أصحاب المساهمات الكبيرة فى صناعة السينما بجائزة الإنجاز الإبداعى، والتى يفوز بها نجم الكوميديا محمد هنيدى، والمخرجة الفلسطينية مى مصرى.