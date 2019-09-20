السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات "الأمم المتحدة"

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الجمعة، القاهرة متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين التي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 سبتمبر الجاري، كما يلتقي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.