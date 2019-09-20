أفضل 6 وجبات لسد الجوع أثناء "الدايت"

نشرت صحيفة "ديلي ميل" قائمة بأفضل 6 وجبات خفيفة يمكنك الاعتماد عليها أثناء عملية إنقاص الوزن، فهناك بعض الوجبات الخفيفة التي يمكنها أن تساعد الأشخاص على خسارة وزنهم بشكل مميز ومضمون دون أن تؤثر على صحتهم، وقد أثبتت الدراسات أن لها أهمية في إنقاص الوزن.



وفيما يلي قائمة بأفضل 6 وجبات خفيفة يمكنك الاعتماد عليها:



- المكسرات المملحة:

الحمص المحمص يحتوي على دهون أقل من المكسرات الأخرى، وثبت أنه يحظى بتأثير إيجابي على الجسم، فقد وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون 34 كوبًا من الحمص أو البقوليات الأخرى يوميا يخسرون وزنهم الزائد دون بذل مجهود خاص لتجنب أنواع أخرى من الأطعمة وهو ما يجعله اختيارًا مناسبًا ومميزًا لخسارة الوزن.



- الفشار:

يمكن تناوله بكميات كبيرة يوميًا، فهو وجبة صحية لأنه مصدر منخفض السعرات الحرارية والدهون وغني بالألياف.



- الزبادي:

يعمل الزبادي على تحسين السيطرة على الشهية والشعور بالشبع.



- الجرانولا:

يمكن أن تكون وجبة إفطار خفيفة فهى عبارة عن فواكه مجففة، مثل التمور والتوت البري المجفف، والكاجو وجوز الهند، فكل قطعة منهم تحتوى على 102 سعر حراري فقط.



- البراوني:

البراوني تساعد في تعزيز قدرة الجسم على التمثيل الغذائي والحد من الشعور بالجوع وتتألف من مكونات عديدة، منها زيت جوز الهند، وزبدة اللوز، واللوز، والجوز، والشوكولاته الداكنة، وعباد الشمس، وبذور اليقطين، والتوت، والشوفان.



- زبدة الشوكولاته والبندق:

تكون كغموس مع شرائح التفاح.