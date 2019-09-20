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فن

رانيا يوسف "جريئة بإطلالاتها".. ماذا قدَّمت للفن في 2019؟

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:08 م
الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف
محمد مجدي
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تحاول الفنانة رانيا يوسف من الوقت للآخر، أن تحدث حالة من الجدل الشديدة في أي مناسبة فنية تظهر فيها، فهي تتعمد أن تكون "ترند" في أي محفل تشارك فيه.

كان آخر مشاركات رانيا يوسف الجريئة، من خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائية والذي انطلق أمس الخميس وظهرت خلاله بملابس جريئة أظهرتها بشكل أثار الجدل بين الجمهور.

"الدستور" ترصد الجانب الآخر لرانيا يوسف، عبر ما قدمته من إنتاج فني تمثيلي خلال العام 2019 الجاري، والذي اقتصر على ظهور واحد فقد من خلال فيلم "ليلة حب" والذي شاركت من خلاله بمهرجانات دولية.

أولى مشاركات رانيا يوسف هذا العام كان فيلم "كاس وداير" والتي انتهت من تصويره بشكل كامل إلا أن العمل لم يتم عرضه إلى وقتنا الحالي، ومن المنتظر أن يتم عرضه أواخر العام الجاري، وهو العمل الذي يقدم بطولته باسم سمرة ورانيا يوسف ووليد فواز وعمرو عابد وسلوي خطاب ومي فخرى ونادية خيرى وأسامة عبدالله وأسامة الزنكلونى وتأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.

كما وقعت رانيا أواخر العام الماضي على بطولة فيلم "أسوار عالية" إلا أن العمل الذي انتهى تصويره وأعمال مونتاجه عام 2019، لم يتم عرضه إلى وقتنا الحالي، ويشارك رانيا يوسف بطولته كل من راندا البحيرى وأحمد العوضى وندى بهجت ومحمد عطية، تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوي.

ومن الأعمال التي شاركت فيها رانيا هذا العام أيضًا فيلم "عش الدبابير" وقد انتهت هو الآخر من تصويره بشكل كامل وكان من المرجح عرضه مطلع العام الجاري إلا أنه تم تأجيله، ويشارك رانيا بطولته كل من سارة سلامة وإدوارد ومجدى كامل وأحمد سلامة ونور فخرى، وهو من تأليف حمدى يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

أما العمل الوحيد لرانيا يوسف الذي تم عرضه على مستوى المهرجانات فقط ولم يعرض جماهيريًا هو الفيلم القصير "ليلة حب"، وهو من بطولتها بجانب هبة مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ومن كتابة رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق.

وشاركت رانيا يوسف في فيلم "دكتور بسبس"، وهو عمل مصري إماراتي، وقد ظهرت خلاله كا ضيفة شرف وجسدت شخصية "رهف"، ولم يتم عرض العمل في مصر إلى وقتنا الحالي.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، شاركت رانيا يوسف في "مملكة إبليس"، برفقة عدد كبير من النجوم، في العمل الذي كان من المرجح عرضه في شهر رمضان الماضي، ومن المرجح عرضه خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولتها برفقة غادة عادل وإيمان العاصي وهو من إخراج أحمد خالد موسى.

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