كوكب الشرق تنصف يحيى شاهين في أولى بطولاته.. تعرّف على القصة

اعتذر الفنان حسن صدقي عن الاشتراك في فيلم "سلامة" إنتاج 1945 أمام كوكب الشرق أم كلثوم، الأمر الذي جعلها أن تقوم بترشيح الفنان الهاوي حينها يحيى شاهين.



وخلال التصوير، كانت تصر كوكب الشرق على إزالة الرهبة بينها وبين فريق العمل، فكانت تتناول الطعام معهم، وفي إحدى المرات سألت "شاهين" عن أجره في الفيلم، فأبلغها أنه 150 جنيها، وأثار هذا الرقم غضب كوكب الشرق.



وسألت المخرج توجو مزراحي، قائلة: "كم كان أجر حسين صدقي؟"، فقال لها: "600 جنيه"، فردت عليه في غضب: "كيف تعطي ليحيى هذا المبلغ؟ أليس الدور هو نفسه؟"، فقال لها إن حسين صدقي نجم مشهور بينما شاهين مازال في أول طريقه.



فأصرت أم كلثوم على تصليح الوضع، وقالت له: "إذا لم تعد لشاهين باقي المبلغ فسوف أنسحب من الفيلم"، فما كان من المخرج إلا أن انصاع لموقفها وإعطاء شاهين باقي المبلغ، وظل "شاهين" حاملا لأم كلثوم هذا الجميل.