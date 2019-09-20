وزير الثقافة السودانى يؤكد ضرورة الاهتمام بالتراث

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، ضرورة الاهتمام بالتراث في المرحلة المقبلة، وحصره في مختلف مناطق السودان، وإظهار هذا التنوع فى السياسات التعليمية والإعلامية وغيرها.



وأضاف صالح في ورشة عمل فى "بيت التراث" بالخرطوم، أن التنوع الثقافي في السودان لم ينعكس على السياسات التعليمية والإعلامية والثقافية، مشيرًا إلى مراعاة البعد الثقافي لحل كافة القضايا.



وأشاد بجهود الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال التراث، ودور الشراكات المثمرة بين الأفراد والمنظمات، مؤكدًا أن المطالب التي تقدم بها المتخصصون في مجال التراث ستجد كل الاهتمام.



من جانبها، دعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، إنتصار صغيرون، إلى الاستفادة من مراكز التراث والوحدة الموجودة بالجامعات، مؤكدة تشجيعها للدراسات العليا والبحث العلمي الخاص بالتراث التي تقدم من خلال مؤسسات التعليم العالي.



من جهته، أعرب بافل كروبكين، مدير مكتب منظمة "يونسكو" في الخرطوم، عن سعادته ببداية خطوات تنفيذ استراتيجية صون التراث الثقافي غير المادي في السودان، مؤكدا إنه سيتم الاعتماد على الخبراء والمتخصصين في الجامعات، خاصة أنه تم حصر 34 عنصرًا تراثيًا.



وأوضح أنه يتطلع إلى العمل مع الشركاء في تنفيذ استراتيجية ناجحة وفعالة، كما يتطلع إلى دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للبحوث في الجامعات والتراث، ودعم وزارة الثقافة والإعلام في إتاحة منصة وموقع إلكتروني للتعريف بالتراث الثقافي السوداني ونقله إلى العالم.