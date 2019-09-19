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أحمد يوسف يكشف استخدامات القمر الصناعي الجديد "مصر سات 2"

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وقعت عقد يوم 8 من الشهر الحالي، لتصنيع القمر الصناعي سات 2 مع ممثل الحكومة الصينية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القمر الصناعي سات 2 سيساهم في تصوير الأراضي المصرية، وتحديد المساحات الزراعية، والتخطيط العمراني وتصوير الحدود،، مشيرا إلى أن هذه البيانات تؤدي إلى اتخاذ القرار بصورة صحيحة.

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