أحمد يوسف يكشف استخدامات القمر الصناعي الجديد "مصر سات 2"

قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وقعت عقد يوم 8 من الشهر الحالي، لتصنيع القمر الصناعي سات 2 مع ممثل الحكومة الصينية.



وأضاف، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القمر الصناعي سات 2 سيساهم في تصوير الأراضي المصرية، وتحديد المساحات الزراعية، والتخطيط العمراني وتصوير الحدود،، مشيرا إلى أن هذه البيانات تؤدي إلى اتخاذ القرار بصورة صحيحة.

