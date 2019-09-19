أحمد يوسف يكشف استخدامات القمر الصناعي الجديد "مصر سات 2"
الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:52 م
رباب الأهوانيطباعة
قال المهندس أحمد يوسف، مدير مركز التشغيل الفضائي بوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة وقعت عقد يوم 8 من الشهر الحالي، لتصنيع القمر الصناعي سات 2 مع ممثل الحكومة الصينية.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القمر الصناعي سات 2 سيساهم في تصوير الأراضي المصرية، وتحديد المساحات الزراعية، والتخطيط العمراني وتصوير الحدود،، مشيرا إلى أن هذه البيانات تؤدي إلى اتخاذ القرار بصورة صحيحة.
وأضاف، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن القمر الصناعي سات 2 سيساهم في تصوير الأراضي المصرية، وتحديد المساحات الزراعية، والتخطيط العمراني وتصوير الحدود،، مشيرا إلى أن هذه البيانات تؤدي إلى اتخاذ القرار بصورة صحيحة.