فريق "مياس" يقدم عرضًا مبهرًا في افتتاح "الجونة السينمائي"

قدم فريق "مياس" اللبناني عرضًا مبهرًا خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والتي تحمل شعار "السينما الإنسانية".



وتألق الفريق في العرض الذي سحرت به كل العيون خلال الحفل وحازت على إعجاب كل الحضور.



يذكر أن فريق "مياس"، هو حامل لقب برنامج، Arab Got Talant في موسمه السادس، كما أنه شارك في نفس البرنامج بنسخته البريطانية واستطاع أن يبهر اللجنة بأدائها على نغمات أغنية "ألف ليلة وليلة"، لكوكب الشرق أم كلثوم.

