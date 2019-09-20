حظك اليوم.. برج العذراء الجمعة 20 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تتقدم بثبات وتقوم باتصالات نافعة ومثمرة، وتحسم جدلًا وتقود مسيرة جديدة، لكن أصغ إلى حدسك ولا تتهرب من واجباتك، بل حاول إبراز مواهبك.



عاطفيًا: نظم وقتك جيدًا ولا ترفض المسؤوليات الملقاة على عاتقك تجاه الشريك، أضبط نفسك، ولا تسمح للمعنويات بالتراجع حتى لو شعرت بتعب.



صحيًا: تتمتع بصحة جيدة، من الناحية الجسمانية والنفسية، حتى إنهما تساعدانك على ممارسة التمارين الرياضية.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.