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مصر

اختيار مصر أفضل دولة للاستثمار في أفريقيا لعام 2020

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اختار بنك "راند ميرشانت" مصر أفضل دولة للاستثمار في عام 2020 في قارة أفريقيا للعام الثالث على التوالي، حيث احتفظت بمركزها في قائمة أفضل عشر دول جذبًا للاستثمار في أفريقيا وذلك في تقرير بعنوان (أين تستثمر في أفريقيا 2020؟).

ويقوم التقرير على تقييم ستة قطاعات أساسية لتقييم الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمار وهي؛ الموارد "خاصة موارد التعدين"، البيع بالتجزئة، التمويل، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وقطاع التشييد والبناء.

وقال البنك إن مصر تتميز بضخامة السوق المرتبطة بوجود قطاع أعمال متطور مقارنة بالدول الأخرى؛ مما يجعلها أكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في أفريقيا، حيث أدى التحسن في بيئة الأعمال في مصر والذي تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية في الاستثمار من القطاع الخاص، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وساعد في إعادة تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

من جانبها، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن اختيار مصر للعام الثالث على التوالي كأفضل دولة للاستثمار في إفريقيا يرجع للإصلاحات التشريعية التي قامت بها الدولة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والمشروعات الضخمة التي نفذتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية خاصة في مجال البنية الأساسية، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب الاستثمارات، خاصة أن مصر حققت قفزات ملموسة في مشروعات تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية.

وذكرت الوزيرة أن مثل هذه التقارير وغيرها الصادرة عن المؤسسات الإقليمية والدولية المختلفة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد أن مصر تمضي في الطريق الصحيح بعد سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التي قامت بها في مجال الاستثمار، مشيرة إلى أن هذه التقارير الدولية تعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتؤدي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، في ظل تطلع مصر لجذب المزيد منها، نظرا لدورها في زيادة معدل النمو وتوفير فرص العمل.

وأوضحت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية والتوسع في فروع مركز خدمات المستثمرين والمناطق الحرة والاستثمارية في مختلف محافظات مصر.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات المشتركة مع الدول الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة معها في ظل تنظيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، مؤتمر "أفريقيا 2019" والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 و23 نوفمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية ونحو 2000 من رجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى في مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم، بهدف زيادة الاستثمار في القارة الأفريقية.

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