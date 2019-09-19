الأميرة الضبع تعتذر عن إساءتها لمصر: أمر بحالة نفسية سيئة منذ وفاة ابني (فيديو)

أعربت المواطنة الأميرة الضبع عن بالغ أسفها لما بدر منها تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فيديو سابق لها.



وقالت إنها منذ وفاة نجلها وهي تمر بحالة سيئة جدا، وقررت أن تعتذر له أمام العالم كله عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وأضافت: "أنا آسفة يا سيادة الريس.. مصر بلدي وأنتم أهلى وناسي، وسوف أعود إلى مصر وأقبل رأسك أمام العالم كله".



كما توجهت باعتذارها لرجال القوات المسلحة، ورجال وزارة الداخلية ولأسرتها على ما بدر منها من إساءات للرئيس عبدالفتاح السيسي وأجهزة الدولة، مؤكدة انها لم تكن في وعيها.

وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يسامحها، مؤكدة أنه بمثابة الأب للجميع.

