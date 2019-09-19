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فن

مينا مسعود يصل الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:26 م
جريدة الدستور
أحمد عارف
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وصل النجم العالمي مينا مسعود إلى مدينة الجونة، اليوم الخميس، لحضور فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

مينا مسعود استطاع أن يحتل مكانة متقدمة فى مجال السينما مؤخرًا، ليس فقط لاختياره لتجسيد شخصية علاء الدين فى فيلم ديزنى"Aladdin"، وإنما لأن الفيلم تخطت إيراداته المليار دولار أمريكى، وهو الأمر الذى سيجعل من مينا واحدًا من أكثر النجوم قبولًا فى الفترة المقبلة، خاصة بعد نجاح الفيلم عالميًا.

"مينا منصور مسعود" هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، لعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التليفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.

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