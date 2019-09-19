أحمد داود يستعد لمهرجان الجونة بـ"بدلة سوداء في البحر"

قبل ساعات قليلة من انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، أكد الفنان أحمد داوود، استعداده للمشاركة في المهرجان.



وحرص الفنان أحمد داوود على مشاركة متابعيه على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصور له في البحر، ظهر خلالها مرتديًا بدلة سوداء وعلق عليها قائلاُ: "جاهز للمهرجان".



جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، اليوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.



