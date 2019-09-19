ضبط 1758 مخالفة مرورية متنوعة بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ، حملات مرورية وأمنية مكثفة، بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد، وضبط المركبات المخالفة، والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.



وأسفرت الحملات، عن ضبط 1758 مخالفة مرورية متنوعة، تنوعت ما بين مخالفات الانتظار الخاطئ، ومخالفات نموذج 125، ومخالفات تصوير كاميرات، والتحدث فى الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية، والسير يسار الطريق، وحجز توك توك، ومخالفات عدم تشميع الحمولة.



ووجه مدير أمن كفر الشيخ، بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية، بهدف تحقيق السيولة المرورية في كل الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون، وضبط كل أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن، مشددًا على تكثيف الحملات المرورية خلال الأيام القادمة بالتزامن مع حلول العام الدراسى الجديد 2019 ـ 2020م.