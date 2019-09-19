محمد رمضان يلتقط "سيلفي" من داخل سيارته في "الجونة"

حرص الفنان محمد رمضان على مشاركة جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة له.



والتقط محمد رمضان صورة سيلفي، وهو متواجد في سيارته الخاصة بفندق ancientsandsresort بالجونه، وارتدى محمد رمضان تيشيرت أبيض، ونظارة سوداء أنيقة، ووضع بإصبعيه خاتمين باللونين الأسود والفضي، كما ارتدى سلسلتين من الفضة.



وعلق "رمضان" كاتبًا: "ثقة بالله نجاح، مهرجان الجونة السينمائي"



جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي من المقرر انطلاق دورته الثالثة، اليوم الخميس 19 سبتمبر، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.



