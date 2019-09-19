استبعاد إيهاب جلال والمنافسة بين البدرى والتوأم لقيادة المنتخب

دخل التوأم حسن، وحسام البدرى، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، في منافسة شديدة علي طاولة اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر، عقب استبعاد إيهاب جلال عن المشهد، بسبب تمسك النادى المصرى به، ورفض اتحاد الكرة تحمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد.



كان سمير حلبية، رئيس النادى المصرى، قد قال إن مسئولى اتحاد الكرة لم يتواصلوا معه لإبلاغه بتعيين إيهاب جلال، مدرب الفريق البورسعيدى، فى منصب المدير الفنى لمنتخب مصر.



ويناقش أعضاء اتحاد الكرة حاليًا بدائل إيهاب جلال، ودخل العميد حسام حسن بقوة حسابات الجبلاية بترشيح من عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، وجار التفاوض حاليًا حول جهازه المعاون، كما رشح بعض الأعضاء حسام البدرى فى حالة تعثر التفاوض مع حسام حسن.



وقال سمير حلبية فى تصريحاته الصحفية، إن إيهاب جلال أبلغ أعضاء اتحاد الكرة مساء أمس برغبته فى البقاء مع الفريق المصرى بالموسم الجديد.



