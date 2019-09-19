الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فيلم "أد أسترا" يفتتح مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
تنطلق مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلما ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير، ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "أد أسترا" للنجم العالمي براد بيت، وتأليف وإخراج جيمس جراي.

ويشهد المهرجان، الذى يستمر حتى الـ 27 من شهرسبتمبر الجاري،عروضا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي المصري الشهير إحسان عبدالقدوس، ويضم مجموعة كبيرة من مقتنياته الخاصة.

وعلى هامش جائزة"سينما من أجل الإنسانية" تقام مائدة مستديرة حول اصوات اللاجئين في السينما، كما يشهد المهرجان تكريم الفنان المصري محمد هنيدي، والمخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري.

كما تشهد النسخة الثالثة من المهرجان، عروضا لخمسة أفلام عربية، في المسابقة الرسمية، أربعة منها من دول أفرو- عربية، وواحد من الجانب الأسيوي للمنطقة العربية، وهذه الدول هي تونس، والجزائر، والسودان، والمغرب، ولبنان، وتمثل هذه الأفلام التجارب الروائية الأولى لمخرجيها، وبعضها قد تم دعمه من الدورتين الماضيتين من منصة الجونة السينمائية، مثل فيلمي 1982 وحلم نورا.

ويعرض فيلمان طويلان مصريان في قسم الاختيار الرسمي ( خارج المسابقة)، وهما "الفارس والأميرة" (أول فيلم تحريك مصري طويل ) وهو من كتابة وإخراج بشير الديك، وفيلم " لما بنتولد" من إخراج تامر عزت، واللذان يحظيان بعروضهما العالمية الأولى في المهرجان.

كما يعرض المهرجان في نسخته الثالثة مجموعة من الأفلام الكلاسيكية العالمية والعربية، وذلك ضمن عروض البرنامج الخاص.

ويتكون برنامج المهرجان هذا العام، من ثلاث مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة لعروض البرنامج الخاص.

وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولا أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية وجائزة نجمة الجونة، والشهادات المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

ويقول انتشال التميمي مدير المهرجان، إن " مهرجان الجونة السينمائي يعتبر معبرا يصل بين صناع الأفلام، ونظرائهم الدوليين، بل وأكثر من ذلك، فهو يعزز من مكانة السينما العربية الجيدة ويروج لها عالميا، نحن نختار أفلامنا بناء على التوزيع الجغرافي، فهذا الذى يصنع مهرجانا جيدا، ولكننا نهتم بالأفلام العربية ذات الجودة العالية ".

وأضاف التميمى، في بيان، أن "المهرجان يتوسع هذا العام بشكل جيد، حيث نعمل على إطلاق عدة مبادرات مؤثرة من شأنها دعم مشهد صناعة الأفلام في مصر والوطن العربي، على سبيل المثال، نجحنا في إنشاء شراكة مع" فيلم إندبندنت "، وعدد آخر من المؤسسات والشركات السينمائية، كما دعونا عددا
من المنظمات المرموقة لحضور الدورة الثالثة، من أجل خلق فرص للتعاون مستقبًلا".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الجونة السينمائي" يعلن مشاركة "يوم الدين" في دورته الثانية

ليالى الكبار.. كل شىء عن مهرجان القاهرة السينمائى قبل افتتاحه

شرم الشيخ تستقبل ضيوف مهرجان السينما الآسيوية السبت

أكثر من 80 فيلمًا فى مسابقات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 13 دقيقة

المؤتمر: تيار الكرامة باع مصر للإخوان وسلم نفسه ووطنه للشيطان

منذ حوالي 11 ساعة

حبس نقاش قتل نجلته وقطّع جثتها لشكه فى سلوكها بالإسكندرية

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة إغلاق أنفاق الميرغنى والثورة والعروبة

منذ حوالي 19 ساعة

فتح باب التظلمات للمحذوفين من بطاقات التموين غدًا

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

تغيير موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

غدًا السوبر السادس بين الأهلي والزمالك.. والأحمر أكثر تتويجا

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة: تطعيم 11 مليون طالب ضمن برنامج التطعيمات خلال العام الدراسي الجديد

التنظيم والإدارة يعتمد الخطة التدريبية للعام 2019 / 2020

"حكمه استمر 67 عاماً".. مجلة بريطانية: "رمسيس الثاني ملك الملوك بلا منازع"

رئيس الوزراء يتفقد محور 30 يونيو استعداداً لافتتاحه

منوعات

شمال أوروبا مهددة بالفيضانات.. وباحثون يحذرون من المخاطر

إنقاذ نمر يزن 240 كيلو من أيدى المهربين فى فيتنام

ارتفاع الاحترار العالمي مستقبلا بسبب ثاني أكسيد الكربون

غرس شجرة عربية فى طريق رواد الفضاء

كشكول

اليوم.. بدء المقابلات الشخصية للطلاب مدرسة "الحلي والمجوهرات"

"الاختيارات الأصولية للشيخ شمس الدين البرماوي" رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

"التعليم": توزيع التابلت للأول الثانوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر

الحرب على الأمراض المُعدية بالمدارس.. 11 مليوناً تحت المجهر.. و"الصحة" تكشف عن الإجراءات الوقائية

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

تمثال برونزي جديد للشاعر نظامي في دربند

داود عبد السيد بضيافة صالون الجزويت الثقافي

اليوم.. عرض الفيلم الروائى القصير "لقـاء" بسينما الهناجر

ننشر فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك