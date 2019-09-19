أبرزها "السعال الديكى".. أمراض قد تصيب الأطفال فى المدارس

هناك العديد من الأمراض المعدية التي من الممكن أن تصيب طفلك خلال الدراسة، مثل بعض الأمراض الفيروسية، والبكتيرية، وكذلك

الحصبة.



وتعرض "الدستور" عبر السطور التالية، بعض الأمراض الفيروسية التي تنتقل لطفلك عن طريق التنفس، والتي منها مايلي:



الإنفلوانزا

وهو من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق تعرض الطفل إلى عطاس، أو سعال شخص مصاب بالفيروس.



الجدري المائي

وهو من الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأطفال عن طريق السعال أو العطاس أو التعامل المباشر مع السوائل.



السعال الديكي

وهو من الأمراض البيكتيرية التي تصيب الجهاز التنفسي للطفل، ويعد هذا المرض شديد العدوى عن طريق التلامس المباشر لإفرازات الأنف والبلعوم للمصاب به.



النكاف

وهو يعد من الأمراض الفيروسية التي تصيب الغدة اللعابية، فتنتفخ بصورة كبيرة.



التيتانوس

وهو يأتي عن طريق تعرض الطفل للجروح أثناء اللعب، والوقاية منه عن طريق أخذ الحقنة الواقية باستشارة طبية.



التهابات اللوزتين

وهو أكثر ما يصيب الطفل نتيجة العادات الخاطئة، مثل تناول المشروبات الساخنة أو الباردة بدرجة عالية، وغيرها من العادات.