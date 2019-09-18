إسعاد يونس تكشف سرًا عن توفيق عبدالحميد.. وشرطه للظهور معها

كشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، سرًا عن الفنان توفيق عبدالحميد، مؤكدة أنه طلب تلقي أجر مالي كبير نظير ظهوره معها في برنامج "صاحبة السعادة".



وقالت في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "كلمتين في حق الفنان الجميل المحترم توفيق عبدالحميد اللي طلب أجر كبير ليكون ضيف برنامج صاحبة السعادة، ثم تبرع بهذا المبلغ الكبير لمستشفى أبو الريش، رغم ظروفه الصعبة، هكذا تظهر معادن الناس في المحن".



وكان الفنان توفيق عبدالحميد، قد كشف خلال لقائه في الحلقة المذاعة عبر فضائية dmc: "أن حالته الصحية منعته الفترة الأخير من المشاركة في الأعمال الفنية".



وأضاف، أنه ابتعد عن الفن لمدة 10 سنوات لأن الأدوار التي كانت تعرض عليه لا تليق به، وكانت أدوار طيبة.



