الخميس 19 سبتمبر 2019 الموافق 20 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
طباعة
تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية الصاخبة هم أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك الذين يعيشون بالقرب من المساحات الخضراء.

وكشفت دراسة شملت أكثر من 2700 شخص في إسبانيا أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ارتفع بنسبة الثلث تقريبًا بين الأشخاص في المناطق التي تشهد ضوضاء مرورية، وفقًا لما جاء بموقع "ديلى ميل" البريطانى.

ولم يستطع البحث أن يوضح ما إذا كان الخطر ناتجًا عن الضوضاء نفسها أو ما إذا كانت الضوضاء مجرد علامة على العيش في منطقة أكثر تلوثًا وأقل صحة.

ويعتقد العلماء، أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق صاخبة قد يكونون أكثر عرضة للتوتر أو يكون لديهم ارتفاع في ضغط الدم وأقل عرضة لممارسة الرياضة.

وقام فريق من معهد "برشلونة" للأبحاث الطبية بمستشفى ديل مار وجامعة براون بالولايات المتحدة وجامعات أخرى في برشلونة بإجراء الدراسة، حيث استخدموا سجلات طبية وتفاصيل عن 2761 مريضا بالسكتة الدماغية بين عامي 2005 و2014 في المدينة.

وتشير نتائج الدراسة، إلى أن العيش بمستوى عالٍ من تلوث الضوضاء يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الشديدة بنسبة 30 في المائة.

وتحدث السكتة الدماغية - والتي تمثل 80 في المائة من السكتات الدماغية - عندما يكون هناك انسداد في الأوعية الدموية يمنع الدم من الوصول إلى جزء من الدماغ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

التحالف العربى يكشف تفاصيل استهداف منشأتى أرامكو

منذ حوالي 9 ساعات

انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 682 جنيهًا للجرام

منذ حوالي 5 ساعات

بعد "بيان التجميد".. حزب "الجيل" يدعو "الكرامة" لمراجعة موقفه السياسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد: درجات الحرارة تعود للارتفاع بداية من الأسبوع المقبل

ads

الصور

image description

حضره جمعة وهاشم.. كواليس المؤتمر الصوفي العام في صور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

الأكثر قراءة

"الصحة" تسحب 21 عقارًا من الأسواق تحتوى على شوائب مسرطنة

أول توقع من رضا عبدالعال لمدرب المنتخب الجديد

الأرصاد: درجات الحرارة تعود للارتفاع بداية من الأسبوع المقبل

"فساد الأمير".. "تميم" يحتمي بـ"الموساد" وقصوره في بريطانيا وإيران وتركيا

أيام زمان

تعرف على الوجه الإنساني لشريرة السينما المصرية "زمردة"

لأن كلاهما مُلوّن

تعرف على كواليس طلاق أمينة رزق بعد 11 يومًا من الزواج

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

الصحة

دراسة: سكان المدن المزدحمة أكثر عرضة للسكتة الدماغية

تعرف على أسباب وعلاج دوالى الساقين

اكتشاف خطر غير متوقع للباراسيتامول

نصائح ذهبية لقياس ضغط الدم

الرئيس نيوز

"الجيل" يطالب تيار الكرامة بمراجعة موقفه السياسي: يصب بصالح قوى خارجية

"الأحرار الدستوريين" يؤكد دعمه للرئيس.. ويندد ببيان تيار الكرامة

"المصريين الأحرار" لـ "الكرامة": كفاكم ضجيجا بلا طحين

رئيس "عربية النواب": السيسي قاد نهضة حقيقية ودشن مشروعات عملاقة

منوعات

أبل تنتقد الاتحاد الأوروبي مع بدء معركة الضرائب

بريطانية تتخلص من إدمان الخبز وتفقد 70 كيلو جرام من وزنها

قدرات خارقة لبندقيات القنص الروسية Kord (فيديو)

السجن 20 و18 عاما على أمريكيين بتهمة تعذيب الأطفال

كشكول

"التعليم" تصدر قرار هام بخصوص رياض الأطفال والصفوف الأولى بالابتدائية

تغيرات في قيادات المدرسة الدولية الحكومية بالشروق والعبور

"طه" يفتتح مدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية بعد تحويلها لـ"عسكرية"

محافظ كفرالشيخ: معلمو "علي عبدالشكور' ضربوا أروع الأمثلة فى العمل الإنسانى

إسلام سياسي

تقرير حقوقي: ميلشيات الحوثي ترتكب 1039 انتهاكًا بحق المدنيين

هل تورط أردوغان في توترات الشمال السوري من أجل تدخله العسكري؟

مستشار مرسي يفتح النار على "محمد علي"

الانفجارات تضرب شمال سوريا وتقتل مدنيين


زيت وسكر

هؤلاء أكثر عرضه للإصابة بمرض السكري

تعرف على موعد طرح وحدات “سكن مصر”

شرطة التموين تواصل جهودها لضبط الأسواق

“الصحة” تكشف معلومات خطيرة عن الصبغات الطبية

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
ثلاث ملحوظات رئيسية على الانتخابات الإسرائيلية
ماجد حبته
سد النهضة.. قلق يتجدد
يوسف إدوارد
انقلاب الفساد الناعم
ماجد حبته
ثورة الفئران!
المزيد

الثقافة

أنا وهؤلاء.. ذكريات حسين حمودة مع الكبار

"خرج ولم يعد".. حكايات من دفاتر أهل الكتابة عن "لطش الكتب"

سويلم وشبلول يناقشان إبداعات كاتبة الأطفال سماح عزت

جار النبي الحلو يكشف تفاصيل روايته الجديدة "المنور"

صفحتنا ع الفيس بوك