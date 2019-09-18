خالد أبو بكر لمحمد ناصر: أنت لا تملك الغد.. ولن تعود لهذا البلد مرة أخرى

وجه الإعلامي خالد أبوبكر، رسالة للإعلامي الهارب محمد ناصر، بعد الانتقادات التي وجهها له خلال برنامجه الذي يبث من تركيا.



وقال "أبوبكر"، خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة": "يا محمد يا ناصر، أنت عارف كويس جدًا إنك مش راجع البلد دي تاني، انت بتفكر كل يوم بكرة شكله عامل إزاي، بتفكر هتعمل إيه طيب يا ترى إيه اللي هيحصل للعيال".



وأضاف: "أنت بتأيد الإخوان أنت ليك في أفكار الإخوان أصلا، ولن استخدم نفس طريقة الحوار الذي تستخدمه عن الإعلاميين المصريين"، مؤكدًا أن الصراع الذي يدور داخله هو الخوف من الغد.



وأوضح خالد أبوبكر، أنه كإعلامي يعارض وينتقد، على الهواء ومن داخل بلده، أما محمد ناصر فلا يملك الغد.



واستطرد: "أنت غير مقتنع بالإخوان وتكرههم وغير مقتنع بغدٍ، الدائرة تدور بسرعة وإياك أن تفرح بما تفعله في أولاد بلدك".

