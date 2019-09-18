إعلامية سورية تتحول لنسخة ثانية من هيفاء وهبي.. صور

تحولت الإعلامية السورية رولا منصور، لنسخة ثانية للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك بفضل استخدام الماكياج.



وتظهر رولا منصور في أغلب إطلالتها التي تنشرها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بإطلالات قريبة من التي تظهر بها الفنانة هيفاء وهبي كما تعتمد تسريحات شعر مشابهة لها.



وليست هي أول المشاهير الذين يتهمهم النجوم بتقليد الفنانة هيفاء، فسبقتها الفنانة اللبنانية قمر، والتي ما زالت تعاني من هذا الاتهام إلى الآن.



كما عانت منه الفنانة الجزائرية ابتسام تسكت، في بداية دخولها برنامج ستار أكاديمي، وأطلق عليها لقب "شبيهة هيفاء"، وما زال هذا اللقب يصاحبها إلى الآن.

