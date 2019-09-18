الأطعمة الغنية بالحديد تزيد من فرصة الإصابة بالسرطان

قالت نتائج دراسة جديدة إن الأطعمة الغنية بالحديد تعرقل امتصاص الجسم لليكوبين، وهو المادة التي توجد في الطماطم (البندورة) وتعمل كمضاد للسرطان والأكسدة. وتوفر الطماطم مجموعة من الفوائد الصحية مثل الوقاية من ارتفاع الضغط، ومن الأورام السرطانية، والحفاظ على صحة العيون والقلب.



وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ولاية أوهايو قد يحصل الجسم على نصف الليكوبين الموجود في الطماطم فقط عند تناول طعام غني بالحديد معها، مثل الفول والبقول أو اللحوم.



ووفقًا لتقرير دورية "نيوتريشن أند فود ريسيرش" يعني ذلك أنه عند إضافة الصلصة إلى بعض الأطعمة مثل المعكرونة المدعّمة بالحديد قد يؤدي ذلك إلى حرمان الجسم من حصة غير قليلة من الفوائد الوقائية للطماطم.



ويوفر الليكوبين الموجود في الطماطم وقاية من سرطان الجلد والرئة والعيون والقولون، إلى جانب تقليل مخاطر الإصابة بأمراض أخرى.



ويتطلّب الحصول على فوائد الليكوبين الموجود في الطماطم طبخها، فالجسم لا يستفيد كثيرًا منه في الطماطم النيئة.

