القنوات الناقلة لمبارة يوفينتوس واتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء 18-9-2019 في دوري أبطال أوروبا

ينتظر، اليوم الأربعاء 18-9-2019، الملايين من عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات الهامة بدوري أبطال أوروبا.





مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-9-2019 والقنوات الناقلة موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم



تُقام مباراة أتليتكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على أن تُذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.







