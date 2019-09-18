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منوعات

استئصال "قرن شيطان" من رأس هندي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:05 م
جريدة الدستور
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أصيب رجل هندي بحالة مرضية غريبة لا تظهر سوى في الأفلام السينمائية، حيث نما في رأسه "قرن" تطلب التدخل جراحيًا لاستئصاله.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية على موقعها الإلكتروني، أن هذه الحالة تعرف علميًا باسم "القرن الدهني" أو "قرن الشيطان"، ويتكون هذا القرن من مادة الكيراتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر وشعر الإنسان، ويمكن عادة إزالته باستخدام ماكينة حلاقة معقمة، لكن تظل الحالة الأساسية بحاجة إلى علاج.

ويرجع تاريخ إصابة الرجل بالمرض إلى ما قبل 5 سنوات تقريبًا، عندما تعرضت رأس المزارع الهندي شيام لال ياداف، 74 عامًا، للاصطدام ليبدأ في النمو أعلى رأسه ما يشبه الورم، لكنه لم يهتم بالأمر، خصوصًا وأن الحلاق كان يعمل على إخفائه.

وسرعان ما أصبح الوضع صعبًا مع تصلب القرن وزيادة طوله إلى أكثر من 10 سنتيمترات، بالإضافة إلى زيادة حجمه، الأمر الذي اضطره إلى محاولة الحصول على مساعدة من الأطباء.

ويتعافى "ياداف" الآن بعد أن لجأ إلى مستشفى بهاجوداي في مدينة ساغار في الهند، حيث قام جراحو الأعصاب باستئصال القرن، وأوضح الجراح فيشال غاجبيه أن القرون الدهنية هي شكل من أشكال الأورام الحميدة في الغالب، ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائمًا إمكانية تطورها إلى أورام خبيثة، مشيرًا إلى أن العلاجات تختلف، وقد تشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي.

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