"التسامح في الإسلام" بثقافة بني سويف

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، بدأت بجلسة تدريبية عن استغلال الجلود الطبيعية لعمل مشغولات يدوية بمدرسة الدعوة الإسلامية، كما نفّذت مكتبة سمسطا ورشة لتشكيل الورق الملون عن الغابات الأفريقية باستخدام ورق ناصبيان وألوان فلوماستر.



ناقشت مكتبة طنسا بني مالوا محاضرة بعنوان "التسامح في الإسلام" تناولت معناه في اللغة بأنه التساهل والحلم والعفو ومن ذلك التسامح الديني الذي يطلق على احترام عقائد الآخرين أما التسامح في الاصطلاح فهو القيام والبذل بما لا يجب على العبد تفضلًا منه وذلك ما تميزت به رسالة الإسلام ومن ذلك اللين والسهولة واللطف والكرم والعطاء والجود والعدل ورفع الحرج، بينما عقدت مكتبة منشأة عاصم حلقة مستديرة عن "عيد الفلاح" تناولت الاحتفال بعيد الفلاح بأنه يمثل مناسبة كبرى في الدولة حيث أن احتفال مصر بيوم الفلاح يؤكد تقديرها للدور العظيم الذي يقوم به، وأنه أداة إنتاج حقيقية عبر جهد متواصل وعمل شاق من أجل رفعة وتنمية الوطن والحفاظ على أرض مصر، منوها أنها مناسبة تؤكد فيها الدولة أهمية دور الفلاح في عملية التنمية باعتباره الداعم الأول لها في مجال توفير الغذاء خاصة في تلك هذه الفترة من مراحل العمل الوطني في مصر.



أقام بيت ثقافة اهناسيا الخضراء مسابقة ثقافية في المعلومات العامة وفوازير بمدرسة الابتدائية المشتركة بالمجمع، كما يستمر قصر ثقافة ببا بعرض افلام كرتون رسوم متحركة للأطفال بحضانة سنابل الخير.