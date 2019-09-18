شاهد.. درة تتألق بجلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة درة، مجموعة من الصور من أحدث جلسة التصوير علي حسابها على موقع "انستجرام".



وظهرت درة فى الصور بإطلالة أنيقة فكانت ترتدى بلوزة سوداء وعليها تنورة بيضاء وخلفيتها إحدى الصحراى.



يذكر أن درة تصور حاليا دورها فى مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء.

