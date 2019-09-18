ولادة توأمي باندا جنوب غربي الصين

ولد توأما باندا لأم في الأسر وأب في الحياة البرية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، وفقًا لما ذكر المركز الصيني لحفظ وبحوث الباندا العملاقة.



وكانت الباندا تشياو تشياو وعمرها 10 أعوام، قد وضعت توأمين في قاعدة خهتاوبينغ لحيوانات الباندا في وولونغ يوم 16 سبتمبر الجاري. وأحد الديسمين ذكر ويزن 206.6 جرام، بينما لا يزال نوع ووزن الآخر غير معلوم إذ يخضع لحماية وثيقة من الأم. ويقول خبراء إنه من النادر للغاية ولادة ديسم باندا يزن أكثر من 200 جرام.



وتمت تربية تشياو تشياو في الأسر بعد إنقاذها من الحياة البرية. وتم إطلاقها في الحياة البرية في مارس وتزاوجت مع حيوان باندا بري في أبريل الماضي.