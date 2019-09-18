الأربعاء 18 سبتمبر 2019 الموافق 19 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان تعلن توقيف داعشي خطط لعمل إرهابي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:58 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان صباح اليوم الأربعاء، عن توقيف داعشي في منطقة حارة صيدا جنوب البلاد كان يحضّر لاعتداءات.

وأضاف مسئولو الأمن أن الداعشي رجل سوري، وقد اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية برفقة شقيقه بطريقة غير شرعية قبل نحو عامين، وأنه تواصل قبل فترة مع أحد كوادر داعش في سوريا وأرسل له صورًا وفيديوهات لمناطق وأشخاص، حيث أرسل صورة لتجمّع أشخاص في بيروت وأخرى لإحدى خيم توزيع الطعام في حارة صيدا.

كما قال الداعشي عن الهجوم الذي تم ردعه، إنه كان مخطط لخيمة كانت موجودة بمناسبة عاشوراء وأنها صيد ثمين واستهدافها يحتاج إلى قنبلة يدوية فقط.

كما قالت قوى الأمن إنها أوقفت الداعشي في الثاني من الشهر الحالي قبل تكليفه بأي عمل أمني لصالح داعش من قبل كادر التنظيم في سوريا، وانه تداول مع كادر تنظيم داعش في سوريا في موضوع شراء أسلحة حربية من لبنان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيران: توقيف 27 شخصًا خططوا لاعتداءات في رمضان

لبنان يحبط عملية إرهابية لـ"داعش" في ضاحية بيروت الجنوبية

فى ذكرى عاشوراء.. تعرف على قاتلى الحسين (صور)

حبس متهمين بالتواصل مع تنظيم داعش وتبادل المنشورات التحريضية ضد الدولة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

فشل في اغتصابه.. تفاصيل مقتل "طفل قنا" على يد نجل حارس عقار

منذ حوالي 12 ساعة

الباز يكشف بالوثائق تفاصيل اتصالات مرسي بأيمن الظواهري

منذ حوالي 15 ساعة

"الوضع صعب" … شعار اليمين واليسار لدفع الإسرائيليين للاقتراع

منذ حوالي 11 ساعة

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

ads

الصور

image description

المؤتمر الدولى الثالث لقيادات تكنولوجيه المعلومات والاتصالات

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

الأكثر قراءة

فرج عامر يفجر مفاجأة حول تولي حسام حسن قيادة المنتخب

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

كهربائى يهشم رأس والده: عايرنى بفشلى

أيام زمان

تعرف على سبب فقدان سيد مكاوي لبصره.. ومحاولة والدته التبرع بإحدى عينيها له

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

الصحة

كوريا الجنوبية تبلغ عن ثاني حالة إصابة حمى الخنازير الأفريقية

خلايا مناعية تسهم في علاج سرطان الجلد

دراسة: اتباع نظام نباتي يحمي من أمراض خطيرة

5 أطعمة تحارب علامات الشيخوخة

الرئيس نيوز

بعد حادث "الطالبية".. مصرع طفل سقط في بالوعة بمدينة "السلام"

نتائج أولية: "جانتس" متقدم على "نتنياهو" في الانتخابات الإسرائيلية

أمريكا تحشد بحذر ضد إيران.. وخبير: "ضجيج بلا طحن"

نيابة أمن الدولة تحبس الناشط كمال خليل 15 يوما

منوعات

إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "الفتى الغريق"

"روس آتوم" تخطط لابتكار ليزر طبي جديد لتفتيت حصى الكلى

إزالة الستار عن تمثال لغاندي في كردستان العراق

أغرب 10 قوانين في أمريكا

كشكول

150 طالب وطالبة يشاركون في المهرجان الرياضي للدراجات بالسويس

في 7 نقاط.. جامعة أسيوط ترد علي شائعات مصاريف المقررات الإلكترونية

"تعليم الجيزة" تعلن نشرة المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية لغات

"التعليم العالي" تشيد بجهود مركز تعليم الكبار بجامعة المنوفية

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

ننشر نص مذكرة أصحاب المخابز لرئيس إتحاد الغرف التجارية

“الري” تعلن عن 46 وظيفة شاغرة

“التنظيم والإدارة” يعلن بشرى سارة لحملة الماجستير

ارتفاع اعداد ضحايا السجائر الالكترونية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثورة الفئران!
د.مينا بديع عبدالملك
الأمانة التى نفتقدها فى حياتنا
سيد عبدالقادر
الكومبارس الخونة.. سيموتون غرباء
ولاء الشيخ
صناعة المستقبل فى جامعة بنها
المزيد

الثقافة

"مواجهة المشاكل النفسية".. ورشة تثقيفية بمكتبة المستقبل

تحت الطبع.."الفوز بالسعادة" للمفكر الفرنسي برتراند راسل

الوثائقي "نائلة والانتفاضة" بسينما "زاوية"

عرض فيلم "غربًا" بمعهد جوته الألماني

صفحتنا ع الفيس بوك