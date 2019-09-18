لبنان تعلن توقيف داعشي خطط لعمل إرهابي

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان صباح اليوم الأربعاء، عن توقيف داعشي في منطقة حارة صيدا جنوب البلاد كان يحضّر لاعتداءات.



وأضاف مسئولو الأمن أن الداعشي رجل سوري، وقد اعترف بدخوله الأراضي اللبنانية برفقة شقيقه بطريقة غير شرعية قبل نحو عامين، وأنه تواصل قبل فترة مع أحد كوادر داعش في سوريا وأرسل له صورًا وفيديوهات لمناطق وأشخاص، حيث أرسل صورة لتجمّع أشخاص في بيروت وأخرى لإحدى خيم توزيع الطعام في حارة صيدا.



كما قال الداعشي عن الهجوم الذي تم ردعه، إنه كان مخطط لخيمة كانت موجودة بمناسبة عاشوراء وأنها صيد ثمين واستهدافها يحتاج إلى قنبلة يدوية فقط.



كما قالت قوى الأمن إنها أوقفت الداعشي في الثاني من الشهر الحالي قبل تكليفه بأي عمل أمني لصالح داعش من قبل كادر التنظيم في سوريا، وانه تداول مع كادر تنظيم داعش في سوريا في موضوع شراء أسلحة حربية من لبنان.