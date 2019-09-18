اليوم..البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية

يلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا بيشوي بكينج مريوط.



واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في منتصف الشهر الجاري بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز"، لتبدأ عام قبطي جديد يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الاصوام المطولة ما خلا صوم يومي الاربعاء والجمعة اسبوعيا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في يوم 25 من نوفمبر المقبل.