عابر الثقافية تصدر "الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" لحسام الدين فاروق

أصدرت مؤسسة عابر الثقافية المجموعة القصصية "الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" للقاص والروائى حسام الدين فاروق عبد الهادى.



تضم المجموعة 14 قصة قصيرة و23 قصة قصيرة جدًا معنونة بـ(قصاصات الحياة)، وكُتبت بين عامي 1999 و2012.



يقدم الكاتب من خلال مجموعته رؤيته لفكرة (الأشياء التي تأتى متأخرة) و(الأشياء التي لا نستوعبها إلا بعد مرور الزمن) من خلال القصص التالية: الجميلات لا يستيقظن مبكرًا، مشهد واحد طويل، مَن غولي ؟!!، أميرة بلاد الجليد، أهمية أن تكون واقعيًا، الحمبوكلى، عاشق ومعشوق، وسالت دمعتان، كنا سبعة، إفراغ، خلاص، وردة الخلود، اورتخــونــا، كدبه بيضا، وقصاصات الحياة (23 قصة قصيرة جدا).



(الجميلات لا يستيقظن مبكرًا) هو الكتاب الرابع لفاروق بعد الرواية القصيرة (يوم يصلح للرحيل) الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة عام 2013، المجموعة القصصية (بائع الحنين) الصادرة عن روافد للنشر والتوزيع عام 2014، والمجموعة القصصية (منكوشة) الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2017.



الجدير بالذكر أن فاروق حاز على 4 جوائز وهى: 3 ناقص 1 قصة قصيرة جائزة إحسان عبد القدوس عام 2014، الجميلات لا يستيقظن مبكرا- قصة قصيرة – جائزة مؤسسة أخبار اليوم 2014، ملامح الدهشة قصة قصيرة جائزة لجنة الشباب باتحاد كُتّاب مصر عام 2014، ويوم يصلح للرحيل نوفيلا جائزة عبد المنعم الصاوى للرواية القصيرة- دورة بهاء طاهر عام 2012.



ينظم فاروق ورشة لكتابة القصة القصيرة بعنوان (تناغم الحواس) تخرج فيها 17 دفعة منذ عام 2012، كما ينظم ورشة (يلا نلعب كتابة)، وتخرج فيها 7 دفعات، وكذلك ورشة مكثفة في الكتابة بعنوان (الوصايا العشر والخطايا السبع في الكتابة).