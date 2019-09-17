"ميكي زوهار" من الليكود: هذه النتائج أولية .. والحزب لن يتخلى عن نتنياهو

قال عضو الكنيست من حزب الليكود ميكي زوهار في تصريحاته لقناة مكان الإسرائيلية تعليقاً على نتائج العينة التي تشير لفوز كحول لفان على الليكود، أن ما نشر مجرد نتائج أولية بعيدة عن الحسم، وأن النتائج النهائية ستكون غداً وفقاً لما صرحت به اللجنة المركزية للانتخابات.

وأضاف "زوهار" أن اليسار قام بحملة كبيرة ضد نتنياهو لإقناع الجمهور بعدم التصويت له، ونفى أن يكون هناك تمرد بين صفوف الليكود، مؤكداً أن حزب الليكود مازال يدعم بنيامين نتنياهو ولن يتخلوا عنه.

أوضح "زوهار" أن حزب الليكود لن يقبل أن يدخل حكومة وحدة وطنية بدون الحريديم "شركاءنا الطبيعيين، ولم يستبعد عضو الكنيست الذهاب لجولة انتخابية ثالثة.

