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مصر

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر سبتمبر 2

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة شهر سبتمبر في 15 أغسطس الماضي، ومنحت لعملائها مدة شهر كفترة سماح لسداد الفاتورة، حيث تم وقف خدمة التليفون الأرضي يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري، وتم قطع الخدمة عن العملاء غير المسديين لفاتورة شهور يوليو بشكل مؤقت.

واستمرت الخدمة عند العملاء غير المسددين لمدة شهر تقريبا، كمهلة ثانية أعطتها الشركة المصرية للاتصالات للعملاء غير المسددين، وذلك لسداد قيمة الفاتورة قبل رفع الخدمة المؤقت.

وانتهت فترة الاستقبال بانقضاء يوم 14 سبتمبر 2019، حيث قامت الشركة المصرية للاتصالات خدمة التليفون الأرضي برفع الخدمة بصورة مؤقتة عن العملاء غير المسددين لفاتورة شهر يوليو 2019.
طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي:

توفر الشركة المصرية للاتصالات طرق عديدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي، وتسهل على العملاء طريقة السداد، من خلال هذه الوسائل:

– السداد عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للإتصالات.
– السداد عبر الانترنت من خلال بطاقة الائتمان.
– السداد من خلال ماكينات «فوري»، «مصاري»، أو «أمان».
– فروع الشركة المصرية للاتصالات "السنترال".
– منافذ سداد فواتير المصرية للاتصالات المنتشرة في محطات مترو الأنفاق.
– السداد في أي فرع من فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
– سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال البنوك، ومنافذ التحصيل في الأندية.

ويمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات سداد فاتورة التليفون الأرضي خلال قبل 15 مايو 2019، من خلال الطرق التي نوضحها في هذا التقرير، علما بأن الخدمة تعود بعد 24 ساعة من سداد المستحقات.

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