الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقسًا معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيفًا ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 20 29

سيوة 19 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 29

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

العريش 23 31

رفح 21 31

رأس سدر 23 35

نخل 17 32

نويبع 26 35

طابا 24 33

كاترين 18 31

الطور 25 33

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 24 34

الفيوم 24 35

بنى سويف 24 35

المنيا 23 35

أسيوط 22 36

سوهاج 24 36

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 40

أبوسمبل 26 39

الوادى الجديد 21 36

شلاتين 27 37

أبورماد 26 36

حلايب 29 34

رأس حدربة 28 33.