رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتزم الاجتماع مع ترامب الأسبوع المقبل

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك الأسبوع المقبل، وذلك في أول اجتماع ثنائي رسمي بينهما.



وأضافت أرديرن - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - أن علاقتها مع ترامب جيدة للغاية.



وأشارت الشبكة أن ترامب وأرديرن قد التقيا - بشكل غير رسمي - من قبل كما أجريا محادثات هاتفية، إلا أن الاجتماع المقرر على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سيكون أول اجتماع رسمي ثنائي بينهما.