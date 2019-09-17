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حوادث

"خلية ميكروباص حلوان" و"عنف مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:09 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عدد من المحاكمات والقضايا التي أثارت الرأي العام وأبرزهم محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، و"خلية ميكروباص حلوان".


محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد علي بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي.


محاكمة المتهمين بقضية "خلية ميكروباص حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 32 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة.


محاكمة المتهمين بـ"كتائب حلوان"

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.


اعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني إعادة إجراءات محاكمة 46 متهمًا بأحداث "عنف مسجد الفتح".
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر في وقت سابق بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وأسندت النيابة العامة لهم اتهامات بارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات.

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