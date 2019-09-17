تنسيقية الأحزاب: مصر تواجه تحديات صعبة بسبب انتشار الشائعات

أكد أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المؤتمر الوطنى الثامن للشباب حمل العديد من القضايا الهامة على كافة الأصعدة، وجاءت محاوره لتمثل حالة مواجهة للتحديات التى تواجه الأمة المصرية وطرق التصدي لها.



وقال مقلد في تصريحاته لـ"الدستور" أنه على صعيد مكافحة الإرهاب استطاعت الدولة المصرية أن تضع وتنفذ استراتيجية وطنية خالصة لمكافحة الإرهاب بكافة مستوياته وبكافة أشكاله لتقدم للشعب الاستقرار الأمنى والاجتماعى وتبلور نموذج يحمل كم ضخم من الخبرات للمجتمع الدولى فى كيفية مكافحة تلك الظاهرة العالمية والتى أصبحت تهدد حالة السلم والأمن الدولي.



وعلى الصعيد الآخر، وبشكل غير منفصل تم استعراض التحديات التى تواجه الوعى الجمعى المصرى من خلال بث الشائعات والأفكار العابرة للحدود وأطر مواجهتها، لاسيما وأن القوى المناوئة للدولة المصرية من الإرهاب وبعض الدول الداعمة له دأبت على تسخير كافة جهودها على كافة المستويات لاختراق الوعى الجمعي المصري ومحاولة خلق حالة من التباعد وانعدام الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية مستهدفة من ذلك النيل من الدولة الوطنية المصرية.



واختتم مقلد أن كافة القوى الوطنية ستقف ضد أى محاولات للمساس بالدولة الوطنية المصرية ومؤسساتها ورموزها، وأن ما تقوم به القوى المعادية للدولة الوطنية المصرية من محاولات باطلة لن تثنينا عن دعم مسيرة الإنجاز الوطنى فى ظل كل هذا الكم من التحديات والتربص.