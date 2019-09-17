الفلاحين: اكتفاء ذاتى من الأرز وهبوط سعره 25%

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك اكتفاء ذاتي من الأرز، ومن المتوقع أن تنخفض أسعاره ٢٥٪ عن العام الماضي، مؤكدًا أن سعره لن يزيد عن ٨ جنيهات.



وأضاف "أبو صدام"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "هناك مساحات كبيرة من مزروعات الأرز مخالفة، حتى أن سعره وصل أقل من ٨٠٠ جنيه عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن المزارعين بدأوا فعليًا في حصاد الأرز، متوقعًا إنتاجًا غزيرًا يكفينا ذاتيًا حتى آخر عام 2020.



وكان نقيب الفلاحين قد أكد أن انخفاض أسعار الأرز لن يضر التجار العاديين، وإنما سوف يضر المحتكرين الذين لديهم مخزون كبير من العام الماضي، وأن انخفاض أسعار الأرز هذا الموسم درس قاسي للمزارعين الذين اختاروا مخالفة قرارات الحكومه وزرعوا أرز بالمخالفه فعوقبوا بالغرامة وعوقبوا بانخفاض الأسعار.