وزير الأوقاف: الجماعات الإرهابية تشيطن الأنظمة لإسقاط الدولة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعات الإرهابية مرتبطة بالعمالة والخيانة، التمويلات والاستخدام الخارجي، مشيرا إلى أن معظم تلك الجماعات تم إنشاؤها من قبل قوى استخباراتية لتحقيق أهداف تلك الأجهزة، لافتا إلى أن جماعة "الإخوان المسلمين" نشأت بالتوازي تقريبا مع الكيان الصهيوني، لكي يكون لنا عدوان، أحدهما يطعن في الوجه والآخر يطعن في الظهر.



وأضاف جمعة خلال لقاء له ببرنامج "بالمصري" على قناة الغد، مع الإعلامي ضياء رشوان، أن قيادات تلك الجماعات، وعلى رأسها الإخوان، يُثبت التاريخ أنها على مبادئ العمالة والخيانة، واستطاعوا أن يغرروا ببعض الناس من المخدوعين لتغييب عقولهم، مؤكدا أن أهداف تلك الجماعات هي هدم الدولة، وحتى يهدم الدولة كان يشوه النظام.



وأوضح جمعة أن تلك الجماعات لا يمكن أن تنشأ في دولة قوية، فهي لا تقوم إلا على أنقاض الدول، وكل ما يقوي الدولة يُضعف تلك الجماعات، لذا تلجأ تلك الجماعات البلاد وإضعاف الدولة، متابعا أن تلك الجماعات تُضعف الدولة عبر تشويه الأنظمة، إذ تقوم على "شيطنة" أي نظام حاكم.



