أديب يكشف سر الهجوم على السيسي في 5 دول عربية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحول للتريند الأول في 5 دول عربية، متسائلًا: "ما علاقة المواطن في الجزائر أو عمان أو الأردن أو الكويت أو قطر بالسيسي؟".



وأوضح أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الحسابات التي تهاجم الرئيس السيسي معظمها تم إنشاؤها في شهر سبتمبر، ما يؤكد أنها حسابات مزيفة.



وأضاف: "الموضوع مركوب، أنا لا بقول محمد علي إنه جاسوس ولا مخابرات، بس هو اتركب، فيه ناس من مصلحتها إن ده يحصل، ومن مصلحتها ضرب الدولة المصرية والرئيس المصري".

