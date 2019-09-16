جمعية شباب الأعمال: ترأس مصر للاتحاد الإفريقي سيساهم في دعم قطاعات الطاقة

قال شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن ترأس مصر للاتحاد الإفريقي يعد فرصه قوية لدعم القطاعات المختلفة بالطاقة، والتعامل مع كافة دول القارة لتعزيز سبل الاستثمار فيما بينها، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يقدم خدمات كبيرة للشركات العاملة في قطاع الطاقة.



جاء ذلك في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في مؤتمر حول دور البنك الإفريقي للتنمية في دعم قطاع الطاقة بإفريقيا.



وأشار الجبلي، إلى أن المؤتمر يستعرض "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة"، وفرص دعمها القوية والذي تعد مصر ثاني أكبر مساهم بالبنك.



من جانبها، قالت مديحة نصر المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن البنك الإفريقي يدعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية بمصر، وعقد العديد من الاتفاقيات مع الحكومة والقطاع الخاص لإقراض مشروعات عديدة.



بدوره، قال والي شونبير نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي لشؤون الطاقة وتغيير المناخ، إن هناك مبادرات عديده تتم في الوقت الحالي على رأسها مبادرة "تحويل الصحراء إلى طاقة"، بوصفها فرصة عظيمة لدول القارة، مؤكدًا أن البنك دعم استثمارات طاقة بمصر بنحو 7ر1 مليار دولار منذ 2007 فيما تبدأ تمويلات مشروعات الطاقة لدى صندوق التنمية الإفريقي التابع للبنك بنحو 21 مليون دولار، مشيرا إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتي بالطاقة، فيما تحتاج حاليًا إفريقيا لشبكات بتكلفة تقدر بـ130 مليون دولار، إضافة إلى 160 ميجا وات من الكهرباء.