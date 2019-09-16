موقف "أزارو" من المشاركة مع الأهلي في قمة السوبر

لازال الغموض يسيطر على موقف المهاجم المغربي لفريق النادي الأهلي وليد أزارو، من حيث المشاركة في لقاء الزمالك على لقب السوبر المصري.



ويلتقي القطبان في العشرون من سبتمبر الجاري، بملعب برج العرب في الاسكندرية على لقب السوبر المحلي.



وتقلصت فرص المهاجم المغربي في المشاركة باللقاء؛ بعد غيابه في الفترة الأخيرة عن الملاعب بسبب الإصابة وابتعاده عن فورمته، وهو ما جعل الخوف يسيطر على فايلر، المدير الفني السويسري، من مسألة الدفع به.



واستقر فايلر بنسبة كبيرة على خروج أزارو من حساباته في مباراة الزمالك، والاعتماد بشكل أساسي على صلاح محسن، عقب تألقه في مباراة كانو سبورت الغيني.