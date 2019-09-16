الباز: الجزيرة القطرية تحرض المصريين لإثارة الفوضى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن قناة الجزيرة القطرية تواصل أكاذيبها ضد الدولة وتحرض الشارع المصري على مؤسساته لنشر الفوضى.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مصر تعرضت خلال الـ3 أسابيع الماضية إلى حملة منظمة وممولة للتشكيك في الجيش والرئيس وأسرته، وهناك إلحاح على تشكيك الناس في كل شيء في مصر، ودعوتهم للثورة.

وأكد أن قناة "الجزيرة" تروج لأي شخص يقول كلمة يسيئ فيها لمصر، وتروج لكلام الموتورين والهاربين والأعداء.