النمنم: جهات معادية تستخدم أسلوب "عبيط القرية" لتدمير مؤسسات مصر

تحدث حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، حول حروب الجيل الرابع، التي تستهدف مصر بالشائعات.



وقال خلال مداخلة لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الشائعات تنتشر عبر الحسابات المزيفة، التي توجهها ميليشيات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرا إلى أن حدوث الحروب بشكلها النظامي التقليدي أصبح صعبا.



وأضاف: "الشائعات تستهدف كسر الهيبة والمصداقية، وأعداء مصر التقليديين معروفين منذ بداية العصر الحديث، وتركيا العثمانية وبريطانيا العظمى قامتا بالتصدي للجيش المصري في عهد محمد علي وطرده من الشام".



وتابع: "تتغير الأسماء ويستمر الأعداء رغم مرور السنوات، فقديما كانت هناك شخصية تسمى عبيط القرية في الريف، حيث كان يلجأ إليه البعض لتوجيه السباب للشخصيات الكبرى بهدف كسر الهيبة، والآن يتم استخدام أسلوب عبيط القرية من قبل بعض الجهات لتدمير مؤسسات الدولة".



وأوضح أن القنوات الأجنبية المعادية كانت تروج شائعات حول عوائد شهادات استثمار قناة السويس.