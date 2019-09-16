فاشنستا سعودية تكشف عن أضرار عمليات التجميل.. فيديو

أثارت الفاشنستا السعودية سارة الودعاني، حالة جدل واسعة بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع سناب شات بعد ظهورها بشفاه منفوخة.وعبرت سارة، عن حزنها الكبير بسبب عملية التسوية التي تعرضت لها بعد الجراحة وحذرت متابعيها من خوض عمليات تجميل خاصة بعد ما تعرضت له.الفاشنستا السعودية، أثارت العديد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن صدمتهم من نتيجة العملية.وفاجأت سارة متابعيها بنشر فيديو جديد تكشف من خلاله أنها لم تخضع لعملية نفخ الشفايف ولكنها اعتمدت على الماكياج لتحذر متابعيها من خوض مثل هذه العمليات.