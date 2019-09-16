فاشنستا سعودية تكشف عن أضرار عمليات التجميل.. فيديو
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:00 م
سناء إسماعيلطباعة
أثارت الفاشنستا السعودية سارة الودعاني، حالة جدل واسعة بعد نشرها فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع سناب شات بعد ظهورها بشفاه منفوخة.
وعبرت سارة، عن حزنها الكبير بسبب عملية التسوية التي تعرضت لها بعد الجراحة وحذرت متابعيها من خوض عمليات تجميل خاصة بعد ما تعرضت له.
الفاشنستا السعودية، أثارت العديد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن صدمتهم من نتيجة العملية.
وفاجأت سارة متابعيها بنشر فيديو جديد تكشف من خلاله أنها لم تخضع لعملية نفخ الشفايف ولكنها اعتمدت على الماكياج لتحذر متابعيها من خوض مثل هذه العمليات.
وعبرت سارة، عن حزنها الكبير بسبب عملية التسوية التي تعرضت لها بعد الجراحة وحذرت متابعيها من خوض عمليات تجميل خاصة بعد ما تعرضت له.
الفاشنستا السعودية، أثارت العديد من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن صدمتهم من نتيجة العملية.
وفاجأت سارة متابعيها بنشر فيديو جديد تكشف من خلاله أنها لم تخضع لعملية نفخ الشفايف ولكنها اعتمدت على الماكياج لتحذر متابعيها من خوض مثل هذه العمليات.
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انجاز جبااااار و مهم ، اكيد رح تصير البطلة القومية لان (المقلب) عملته (على الناس) فيه من وراء كان رسالة مهمة وهادفة للعالم تنتبه من اخطار التجميل واكيد بهيك انجاز جبااااار رح تتكرم والناس تدعم رسالتها وخاصة تكون ترند على سوشيل ميديا اي كتير حلو الف مبروك مسبقا 😊 لنشوف مين غيرها رح يرجع يتبع هالطريقة وهالاسلوب 🤩 يمكن تصير موضة وحموضة 🍋 . . . . . . . . .. #youssefsteev #ليبيا #تركيا #livelovelebanon #لبنان #دمشق #cairo #فلسطين #العراق #المغرب #تونس #السعودية #الكويت #dubai #مصر #مشاهير_العرب #لبنان #lebanon #المانيا #لبنان #instagram #سارة_الودعاني #القاهرة #لبنان#المغرب #سوريا #السعوديه #القاهرة #الجزائر #الامارات #اسطنبول #algeria #تجميل #عمليات_تجميل