أميرة عبدالعظيم تتعاقد مع النهار

في إطار اهتمام شبكة قنوات النهار بالاستعانة بالكوادر الإعلامية المتميزة، تم الاتفاق بين عمرو الليثي رئيس شبكة تليفزيون النهار، والإعلامية أميرة عبدالعظيم على تقديم برامجها على شبكه تلفزيون النهار، في إطار الدورة البرامجية الجديدة المزمع انطلاقها خلال أكتوبر القادم.



وقالت أميرة عبدالعظيم، إن انضمامها لـ«النهار» يمثل نقلة كبيرة في مشوارها الإعلامي، مؤكدة أنها ستقدم محتوى برامجيًا مختلف مع بداية الدورة الجديدة.