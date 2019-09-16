سميرة سعيد تؤجل تسجيل ألبومها الجديد بسبب "ذا فويس"

بدأت الفنانة المغربية سميرة سعيد تسجيل أولى حلقات برنامجها الجديد "ذا فويس"، بجانب أعضاء لجنة تحكيم البرنامج، وهم راغب علامة ومحمد حماقي وأحلام، وذلك في أحد الاستديوهات الشهيرة في لبنان.



وتصور سميرة سعيد بشكل يومي حلقات البرنامج الأولى، حيث شاركت لجنة التحكيم في تسجيل أكثر من حلقة، استعدادًا لعرضه في 21 سبتمبر الجاري، ليكون الموعد الخاص بعرض أولى الحلقات على قناة "إم بي سي مصر".



واضطرت الديفا لتأجيل تسجيل ألبومها الجديد، الذي قامت باختيار أغلب أغانيه، إلا أنها أوقفت تفاصيله كاملة حتى تستطيع الظهور في حلقات البرنامج، الذي يعتبر أول تجاربها في هذه البرامج، والذي يظهر هذا العام في موسمه الخامس.