اليوم.. عمر خيرت يُطرب جمهوره فى الأوبرا

يحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلين موسيقيين بدار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين 16 والثلاثاء 17 سبتمبر الحالي على المسرح الكبير فى تمام الساعة الثامنة مساءً.



من ناحية أخرى تألق الموسيقار عمر خيرت في الفترة الماضية بحفل ختام فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



يذكر أن الموسيقار العالمى عمر خيرت أحيا مؤخرًا ليلة استثنائية فى دار الأوبرا بعد غياب شهرين، بسبب انشغاله بتأليف موسيقى فيلم "الممر"، وكعادته بدا خيرت متألقا وهو يقدم جرعته الموسيقية الفريدة، وحرص على مخاطبة جماهيره الذين تفاعلوا معه، موجهًا لهم التحية أكثر من مرة بين معزوفة وأخرى.